81-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall in Haunstetten

Nach einem Unfall im Stadtteil Haunstetten, der sich bereits am Montag ereignet hatte, ist eine 81-jährige Fahrradfahrerin ihren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Wie berichtet, fuhr die Seniorin gegen 11.30 Uhr in den Kreuzungsbereich der Königsbrunner Straße und Lupinenstraße ein, dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Am Steuer saß eine 72 Jahre alte Frau.

Unfall in Haunstetten: Radfahrerin überlebte nicht

Die Radfahrerin stürzte durch den Aufprall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei starb sie dort am Donnerstag. Der genaue Unfallhergang und die damit verbundene Klärung der Schuldfrage muss noch ermittelt werden, sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Ein Gutachter wurde dafür hinzugezogen. An der Kreuzung regelt eine Ampelanlage den Verkehr.

Gegen die Autofahrerin werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. (ina)