84-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab und wird eingeklemmt

Ein 84-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der Berliner-Allee von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann nach eigenen Angaben von der Amagasaki-Allee kommend nach links auf die Berliner Allee abgebogen. Als die linke der beiden Abbiegespuren endete, fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache über den Grünstreifen weiter und prallte gegen einen Baum. Durch den erhöhten Bordstein und den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite und die Airbags wurden ausgelöst. Dadurch wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Er konnte durch die Feuerwehr im Anschluss problemlos geborgen werden. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnte im Anschluss nach Hause entlassen werden. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. (gau)

