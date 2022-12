Augsburg

vor 42 Min.

87-Jähriger erleidet bei Fahrradunfall in Lechhausen schwere Verletzungen

Bei einem Unfall in der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen ist am Freitag ein 87-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Artikel anhören Shape

In der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen übersieht am Freitag ein 87-jähriger Fahrradfahrer ein Auto – und wird schwer verletzt. Wie der Unfall ablief.

Durch einen Unfall in der Neuburger Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist am Freitagvormittag ein 87-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er auf dem Fahrrad gegen 10.45 Uhr in der Tauroggener Straße Richtung Westen unterwegs, als er beim Überkreuzen der Neuburger Straße ein Auto übersah, das eigentlich Vorfahrt hatte. Der Mann prallte frontal gegen das Fahrzeug, mehrere Passantinnen und Passanten leisteten Erste Hilfe. 87-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Neuburger Straße in Augsburg schwer verletzt Nach Polizeiangaben erlitt der 87-Jährige durch den Unfall schwerste Verletzungen, unter anderem am Kopf. Er wurde ins Universitätsklinikum Augsburg (UKA) gebracht, am frühen Freitagabend war sein Zustand stabil. Der 79-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge bei rund 5000 Euro. Laut Polizei gab die Staatsanwaltschaft ein Unfall-Gutachten in Auftrag. Dies ist in solchen Fällen üblich. Das Auto des 79-Jährigen wurde abgeschleppt. (kmax)

Themen folgen