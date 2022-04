90-jährige Augsburgerin stürzt in ihrer Wohnung: Zeitungszustellerin hilft

Eine Zustellerin beliefert ihre Kundin seit vielen Jahren. Doch eines Tages kommt ihr etwas komisch vor. Anstatt die Situation auf sich beruhen zu lassen, greift sie ein.

Manchmal ist es nicht nur schön, dass früh am Morgen bereits eine Zeitung im Briefkasten liegt. Bisweilen kann der Kontakt zwischen Zusteller und Leserin auch hilfreich sein. So wie diese Woche, als eine Zeitungszustellerin einer langjährigen Kundin in einer misslichen Situation beistand. Die 90-jährige Leserin war in ihrer Wohnung gestürzt und nicht ansprechbar, als die Rettungskräfte die Tür öffneten. Sie wurden alarmiert, weil der Zustellerin etwas komisch vorkam.

Auf ihrer morgendlichen Route legte Zustellerin Petra Schmitz die Augsburger Allgemeine vor die Wohnungstür der 90-Jährigen im fünften Stock. Dies mache man immer so, weil die Dame seit Jahren das Haus kaum verlassen könne, erklärt Schmitz. Doch an diesem Tag war etwas anders. Schmitz fiel auf, dass die Zeitungen von Freitag und Samstag sowie eine Tüte von "Essen auf Rädern" noch vor der Türe lagen. "Das ist bei der Frau noch nie vorgekommen, dass da alte Zeitungen und eine Tüte mit Essen liegen", sagt die Zustellerin.

Zustellerin der Augsburger Allgemeinen versucht, die Frau zu erreichen

Schmitz kennt die Leserin nach eigenen Angaben seit 26 Jahren. Deshalb versuchte sie, die 90-Jährige nach ihrer Schicht zu erreichen. Als dies nicht gelang, verständigte sie nach Absprache mit ihrem Chef die Rettungskräfte. Schmitz sagt, sie mache sich Vorwürfe, dass sie die Rettung nicht früher gewählt habe. Sie habe aber keinen unnötigen Einsatz auslösen wollen.

In den folgenden Stunden telefonierte Schmitz viel herum, um zu erfahren, wie es der Leserin geht: "Ich weiß: Man hat sie im Schlafzimmer gefunden, sie war gestürzt und nicht ansprechbar." Schmitz sagt, sie habe auch erfahren, dass die Dame mittlerweile von der Notaufnahme auf die Normalstation verlegt worden sei. "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", erzählt Schmitz. Ihre Hilfe will sie nicht zu hoch hängen: "Ich glaube, das hätte jeder getan."

