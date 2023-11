Augsburg

vor 45 Min.

Ab Januar fahren Busse tagsüber wieder im Normaltakt

Plus Die Stadtwerke kündigen die Rückkehr zum 15-Minuten-Takt im Busverkehr an. Zum Fünf-Minuten-Takt der Straßenbahn herrscht weiter Unklarheit.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke werden nach dem Ende der Weihnachtsferien wieder in den üblichen 15-Minuten-Takt im Busverkehr zurückkehren. Das kündigte Interims-Geschäftsführer Michael Hofmann am Mittwoch an. Die Verkehrsbetriebe hatten im Frühjahr 2023 einen 20-Minuten-Takt eingeführt. Grund: Personalmangel, verstärkt durch hohe Krankheitsquoten und Baustellen mit aufwendigem Busersatzverkehr. Noch vor einem Monat hatten die Stadtwerke auf Anfrage unserer Redaktion offen gelassen, wann sie wieder in den üblichen Takt zurückkehren (wir berichteten). Inzwischen könne man den Schritt gehen, ohne ungeplante Fahrtausfälle zu riskieren, auch wenn die Situation weiter angespannt bleibe, so die Stadtwerke.

15-Minuten-Takt in Augsburg: Was sich für Fahrgäste verbessert

Für die Fahrgäste wird die Änderung, die montags bis freitags tagsüber gelten wird, eine gewisse Entspannung bringen. Neben volleren Fahrzeugen aufgrund des ausgedünnten Fahrtenangebots gibt es seit dem Frühjahr beim Umsteigen teils längere Wartezeiten. Abends und an Wochenenden bleibt es vorläufig aber bei den Einschränkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen