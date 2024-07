Abendstimmung am Hochablass: Wolken spiegeln sich im Lech

Wenn Menschen in Augsburg ein Ausflugsziel suchen, führt ihr Weg häufig in den Siebentischwald und an den Kuhsee, der nicht weit davon entfernt liegt. Die direkte Verbindung verläuft über den Hochablass am Eiskanal. Man genießt an dieser Stelle den Blick auf den Lech. Tagsüber ist immer viel los. Die Abendstimmung am Hochablass hat aber auch etwas. Wolken spiegeln sich im Lech.

Die Chronik übermittelt, dass der Hochablass in den Jahren 1911 und 1912 wiederaufgebaut wurde. Es handelt sich um eine massive Konstruktion aus Stahlbeton mit insgesamt 145 Metern Länge. Errichtet wurde die heute denkmalgeschützte Anlage mit Fußgängersteg, Getriebehäuschen und Glockenturm im Wesentlichen vom damaligen Augsburger Stadtbaurat Otto Holzer. Der plastische Schmuck am westlichen Brückenkopf (ein Flößer und eine Spinnerin mit Spindel, Füllhorn und Turbinenrad) stammt von Josef Köpf. Der Fußgängersteg über den Hochablass wurde im Jahr 2017 saniert.