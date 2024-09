Abschied vom Hebammen-Jahrgang an der Uniklinik

Der fehlende Pflegenachwuchs ist ein großes Problem in vielen Kliniken und Pflegeheimen in Deutschland. Augsburg steuert nach eigenen Angaben dagegen. An der Akademie für Gesundheitsberufe an der Uniklinik werden seit vielen Jahren erfolgreich junge Menschen unter anderem im Pflegeberuf ausgebildet. In diesem Jahr gibt auch einen besonderen Abschied. Auch 18 Hebammen haben ihre Ausbildung sehr erfolgreich abgeschlossen. Es sei eine „historische“ Zahl, wurde betont. Die Frauen sind die letzten, die die Ausbildung zur Hebamme machen konnten. Seit 1999 wurden zirka 300 Hebammen ausgebildet. Die fachschulische Hebammenausbildung wird in ganz Deutschland von einem dualen Bachelor- Studium abgelöst.

Nunmehr werden Hebammen ausschließlich akademisch im Rahmen von Regelstudiengängen ausgebildet. Das Universitätsklinikum stellte sich auch dieser Herausforderung. Mit Beginn des Wintersemestern 2023 wurde an der Medizinischen Fakultät Augsburg ein dualer Hebammenstudiengang eingegliedert und der Studienbetrieb zum Wintersemester 2023/2024 aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung. (möh)