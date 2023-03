Augsburg

16:16 Uhr

Stadt und Betreiber einigen sich auf Abstellzonen für E-Scooter in der Innenstadt

Die Stadt möchte das Abstellen von Elektro-Stehrollern in der Innenstadt besser steuern. Ab Mai soll ein Konzept in Kraft treten.

Plus Das gemeinsame Konzept der Stadt und der drei Betreiberfirmen Voi, Bolt und Tier sieht 29 Parkflächen vor. Dafür sollen Stellplätze für Autos wegfallen.

Von Stefan Krog

Die Stadt möchte nach längeren Vorgesprächen mit den drei in Augsburg präsenten E-Scooter-Verleihfirmen jetzt ein Abstellkonzept für die Innenstadt umsetzen. Es soll ab dem Frühjahr stufenweise in Kraft treten. Demnach wäre im Innenstadtbereich das Abstellen und Ausleihen nur noch an 29 Flächen zwischen St. Ulrich und Georgsviertel bzw. zwischen Hauptbahnhof und Oberem Graben möglich. Die Punkte liegen 150 bis 300 Meter voneinander entfernt. Das "wilde" Abstellen der Stehroller auf Gehwegen sorgt seit 2019, als die Gefährte aufkamen, immer wieder für Behinderungen für den Fußverkehr. Mehrere Vorstöße waren in der Vergangenheit ohne Erfolg geblieben, jetzt scheint es eine einvernehmliche Lösung mit den Betreiberfirmen zu geben. Um Platz zu schaffen, plant die Stadt, 23 Stellplätze für Autos am Straßenrand zu streichen.

