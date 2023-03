Ärger über Edeka-Aus im Schwabencenter: "So geht man mit Menschen nicht um"

Plus Nach dem angekündigten Aus für den Edeka im Schwabencenter sind etliche Betroffene sauer auf Besitzer und Politik. Manche sehen die Sache aber etwas anders.

Die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Supermarktes im Schwabencenter belastet Christine Wagner. Seit 50 Jahren lebt die Augsburgerin in einem der drei Hochhäuser über dem Center. Das Edeka-Aus wird für sie schwierig, sagt sie. Die Bewohnerin macht Edeka keinen Vorwurf, dafür aber anderen. Dass nach der Aufgabe der Stadtsparkassen-Filiale mit Edeka das nächste Geschäft die Ladenpassage verlässt, sorgt für Unruhe. Das zeigen die vielen Reaktionen. Aus der Politik meldet sich bislang eine Partei zu Wort.