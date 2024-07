Ärger um E-Kioske: Stadt verbietet durchgehende Öffnungszeiten

Daniela Diener und Oguzhan Parlak haben sich das Geschäft mit ihren Automaten-Kiosken anders vorgestellt. Rund um die Uhr standen die Kioske, die kein Verkaufspersonal benötigen, Kunden zur Verfügung. Doch die städtische Ordnungsbehörde macht ihnen seit mehreren Wochen einen Strich durch die Rechnung. Sie fordert, dass die Läden um 20 Uhr geschlossen werden und Sonn- und Feiertags zu bleiben. Bußgeld-Bescheide wegen Ordnungswidrigkeiten wurden verschickt. Die Betreiber sind sauer. Bei der IHK Schwaben betrachtet man das Thema offenbar differenzierter als bei der Stadt. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) hingegen verweist auf die geltende Gesetzeslage und erklärt, warum ihm die Problematik bewusst, Ungleichbehandlung aber keine Option sei.

In Städten und Gemeinden eröffnen immer mehr sogenannte Automaten-Kioske. Läden ohne Mitarbeiter, in der Regel mit kleinen Flächen, die aufgrund hoher Personalkosten anderweitig kaum lukrativ betrieben werden könnten. Der Kunde zieht aus den Automaten das, was er spontan braucht. Milch, Schwangerschaftstests, Bier, Süßigkeiten, Zigaretten, Zahnpasta oder Kondome. Das Konzept boomt deutschlandweit. In Augsburg gibt es inzwischen sieben solcher Automaten-Kioske beziehungsweise digitaler Kleinstsupermärkte. Einen davon, den E-Späti 24/7, betreibt Oguzhan Parlak in der Jakoberstraße, zwei davon hat Daniela Diener in Lechhausen und in der Altstadt. Die beiden Unternehmer unterscheiden sich etwas in ihren Angeboten, haben aber ein und dasselbe Problem: Ärger mit der Stadt. Die sieht E-Kioske als normale Verkaufsstelle, die damit unter das Ladenschlussgesetz fallen. Sprich: um 20 Uhr ist Schluss mit dem Verkauf.

Augsburger Betreiber von Automaten-Kiosken sollen Bußgeld zahlen

Mehrere Bescheide wegen Ordnungswidrigkeiten habe er schon erhalten, sagt Oguzhan Parlak. Weil die Automaten nach 20 Uhr weiter zugänglich waren und sonntags auch. Die ersten habe er noch gezahlt, sich dann aber einen Anwalt genommen. Der riet erstmal dazu, Einspruch einzulegen. Auch Daniela Diener hat die Bußgelder nicht beglichen. Die Unternehmerin hat nicht nur Einspruch gegen die Bescheide eingelegt, sondern über ihren

Oguzhan Parlak betreibt seinen 24/7-Kiosk in der Jakoberstraße. Foto: Annette Zoepf

Während andere Bundesländer seit vielen Jahren ihr eigenes Ladenschlussgesetz auf den Weg gebracht haben, gilt in Bayern immer noch das alte Gesetz des Bundes aus den 1950er Jahren. Aus einer Zeit also, als elektronische Kioske so unvorstellbar gewesen wären wie eine Ufo-Tankstelle. Zwar arbeitet die bayerische Staatsregierung gerade an einem neuen Gesetz, aber die Betreiber haben das Problem nun einmal jetzt. Daniela Diener erklärt, seitdem sie immer um 20 Uhr die Türen schließen muss, verzeichne sie Umsatzeinbußen von 80 Prozent. Der Augsburger Rechtsanwalt Yousri Bribech, der Betreiber Parlak vertritt, sagt, es komme einem Berufsverbot gleich, das Ladenschlussgesetz auf E-Kioske anzuwenden. "Automaten-Kioske sind keine klassischen Verkaufsstellen", ist seine Meinung. "Ursprünglich kam das Ladenschlussgesetz aus der Idee, Arbeitnehmer zu schützen." Hier aber funktioniere das Geschäft ohne Personal. Auch die Industrie- und Handelskammer Schwaben sieht das Thema differenzierter.

Neues Ladenschlussgesetz: IHK Schwaben hofft auf Beseitigung rechtlicher Unklarheiten

Nach den Vollzugshinweisen der Staatsregierung würden digitale Kleinstsupermärkte mit einer Verkaufsfläche unter 100 Quadratmetern und ohne Verkaufspersonal grundsätzlich nicht als Verkaufsstellen im Sinne des Ladenschlussgesetzes gelten, sofern sie ein Vollsortiment anbieten, sagt Franziska Behrenz aus dem Fachbereich Handel und Stadtentwicklung. Das "Vollsortiment" sei jedoch nicht genau definiert. Behörden in unterschiedlichen Städten und Kommunen kämen deshalb zu unterschiedlichen Einschätzungen. Der IHK zufolge bleibe Behörden etwas Spielraum. Die Möglichkeit, Sondergenehmigungen für einen 24/7-Betrieb zu erteilen, bestehe. Bei der Kammer hofft man, dass das neue Ladenschlussgesetz rechtliche Unklarheiten beseitigen werde. Das hofft auch Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU).

"Als Stadt haben wir uns auch Richtung Freistaat schon länger für ein eigenes Bayerisches Ladenschlussgesetz mit einer der aktuellen Anforderungen gemäßen Ausgestaltung ausgesprochen." Solange aber, das macht er wiederholt deutlich, zählten E-Kioske für die Stadt als normale Verkaufsstellen. Pintsch beruft sich dabei auch auf verschiedene Gerichte in Hamburg und in Hessen, die dies bereits bestätigt hätten. Das in Bayern gültige Ladenschlussgesetz räume zudem keinen Ermessensspielraum ein. Wenn Regeln ignoriert würden, müsse man einschreiten. Es gehe um eine gleichgerichtete Behandlung aller Gewerbetreibenden in der Stadt, betont Pintsch, "darauf haben auch alle einen Anspruch".