Ärger um Zoo-Parkplätze: Sozialfraktion will mehr Busse als Sofortlösung

Die Opposition erneuert ihre Kritik an der Stadtregierung wegen der Parkplätze am Zoo. Der Augusta Club Ordnungsdienst (ACO) steht bereit, wurde aber nicht angefordert.

Angesichts der Parkplatz-Probleme rund um Zoo und Botanischem Garten kommt von der Sozialfraktion erneut Kritik an der Stadtregierung. "Die Tatenlosigkeit der Stadtregierung macht mich sprachlos. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel, dass sich die Verantwortlichen der Stadt seit Jahren der Parkplatzproblematik nicht stellen", so Fraktionsvorsitzender Florian Freund. Die Sozialfraktion hatte kurz nach Ostern eine Lösung wie ein Parkdeck angemahnt. Autofahrer hatten sich damals in eine Futterwiese gestellt, teils wird inzwischen auch wieder in Wohnstraßen im Spickel ausgewichen. Das Problem war vor Beginn der Corona-Pandemie eskaliert. Nachdem es in den Corona-Jahren ruhiger wurde, hat der Druck inzwischen wieder zugenommen.

Als Sofort-Maßnahmen fordert die Sozialfraktion jetzt einen Shuttle-Service, um die Parkplätze von Spickelbad, Sportanlage Süd und der Berufsschulen an der Haunstetter Straße am Wochenende für Zoobesucher besser nutzbar zu machen. Inzwischen gebe es überzeugende technische Lösungen. Ein weiterer Punkt sei die Taktung der Linie 32 zum Zoo. Der 20-Minuten-Takt am Samstag, der aufgrund des Fahrermangels im Sommer gilt (normalerweise 15-Minuten-Takt), sei nicht hinnehmbar. Hier sei ein besseres Angebot nötig. Am Sonntag gilt beim 32er weiterhin der Viertelstunden-Takt tagsüber.

In der Vergangenheit hatte der Augusta Club Ordnungsdienst (ACO) zu Stoßzeiten den Verkehr am Zoo gelenkt. Auch in diesem Jahr stehe der ACO bereit, habe aber noch keinen Auftrag von der Stadt, sagt dessen Vorsitzender, Thomas Mitchell. Zuletzt sei man Mitte Mai beim Japanischen Frühlingsfest am Botanischen Garten im Einsatz gewesen.

Parkplätze am Zoo: Der ACO riegelt bei einem Einsatz schon im Umfeld ab

Der ACO riegelt schon im Umfeld des Zoos die Straßen ab, wenn die Parkplätze dort erschöpft sind, erklärt Mitchell. Autofahrer auf dem Weg zum Zoo würden konsequent abgewiesen und auf die Parkplätze im Umfeld verwiesen. So steht unter anderem der Parkplatz am Spickelbad als Park & Ride-Parkplatz zur Verfügung. "Unsere Aufgabe am Zoo ist es, sicher zu stellen, dass das Gebiet nicht überläuft", erklärt Mitchell.

Ohne den Einsatz des ACO sei es fast unmöglich, Zoobesucher daran zu hindern, ins Spickel-Wohngebiet zu fahren. Man dürfe nicht vergessen, dass fast 50 Prozent der Zoobesucher von Auswärts kämen. "Die fahren immer zum Zoo, auch wenn das Parkleitsystem sagt, dass alle Parkplätze voll sind", ist Mitchells Erfahrung. Finden sie keinen Parkplatz vor Ort, gehe die Suche im Wohngebiet weiter. Der ACO sperrt bei Bedarf die Siebentischstraße bereits ab der Avia-Tankstelle.

"Wir haben auch für Pfingsten die Pläne in der Schublade, aber die Stadt muss uns anfordern", so der ACO-Vorsitzende. Es habe Vorgespräche gegeben, aber noch nichts Konkretes. "Das Problem ist vielleicht, dass wir auch bezahlt werden müssen, wenn das Wetter schlecht ist und es nicht zu einem Besucheransturm kommt", vermutet Mitchell.