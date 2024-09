Akoholisierter Mann fällt vor Straßenbahn

Bereits am Samstag kam es zu einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in der Donauwörther Straße: Gegen 19.30 Uhr fuhr die Tram in einer Haltestelle ein und bremste dabei ab. Kurz vor dem Stillstand der Straßenbahn sei laut Polizei ein 50-jähriger Mann in den Schienenbereich gefallen und dabei von der Straßenbahn touchiert worden. Ein Rettungswagen habe ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 50-jährige Mann einen Atemalkoholwert von etwa 2,6 Promille hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (ziss)