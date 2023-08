Als Colorist in Mumbai: Er lässt Bollywoods Farben schillern

Andreas Brückl genießt international einen guten Ruf für seine Arbeit als Colorist. Aktuell arbeitet er in Mumbai an Bollywood-Projekten. Im Herzen bleibt er Augsburger.

Mumbai - Megametropole mit über 20 Millionen Einwohnern. Mittendrin ist der Augsburger Andreas Brückl, ein Bollywood-Colorist. Seine Aufgabe ist es, Farben im Bewegtbild digital abzustimmen und zu bearbeiten. "Das ist wie Photoshop für Filme", erklärt er. Hier in Indien arbeitet Brückl mit echten Superstars zusammen: "Ich treffe die bekanntesten Schauspieler und die größten Regisseure". Auch den diesjährigen Bollywood-Hit "Jailer" hat er koloriert. Ein Film, der alle Rekorde bricht und Indien in einen Ausnahmezustand versetzt. Was in Deutschland unvorstellbar wäre: Der Tag der Filmpremiere wurde in Südindien zum arbeitsfreien Tag und inoffiziellen Feiertag ausgerufen. Mit Festivals und Feuerwerk wurde auf den Straßen Indiens gefeiert und der Hauptdarsteller Rajinikanth, der als Tom Cruise Indiens gilt, verehrt.

Viele weitere Filme und bekannte Werbespots auf der ganzen Welt hat Brückl bereits koloriert. Dafür hat er schon in Malaysia, Dubai und Istanbul gelebt. Während seiner Jahre in der Türkei lernte er auch seine Frau kennen, die ein ehemaliger türkischer Popstar ist. Seit diesem Jahr leben die beiden mit ihrer gemeinsamen Tochter wieder in Mumbai, nachdem sie von 2017 bis 2020 schon einmal hier gewohnt hatten. Das Leben in der indischen Großstadt funktioniert anders als in Deutschland. Den Coloristen fasziniert das: "Die Leute hier sind sehr offen und nett, man ist sofort integriert. Außerdem gibt es hier gefühlt tausend Bars und Restaurants, da ist immer etwas los." Mit den Einheimischen kann er sich problemlos auf Englisch verständigen.

Der Schauspieler Rajinikanth, hier 2006 bei einem Auftritt in Bilbao, ist in Südindien ein Superstar. Foto: Jose Simal (dpa)

Andreas Brückl wollte schon immer für kurze Zeit außerhalb von Deutschland leben. Dass es nun schon 13 Jahre auf verschiedenen Kontinenten geworden sind, war eigentlich nicht geplant. Arbeitsangebote aus dem Ausland lockten ihn in die Welt hinaus und er ergriff die Chance, Abenteuer zu erleben und sich beruflich weiterzubilden. Mit einer Reiseleidenschaft haben seine Ortswechsel allerdings nichts zu tun: "Ich mag es gar nicht, in ferne Länder zu reisen und Urlaub zu machen, aber ich liebe es, den Alltag in fremden Kulturen zu erleben." Ihn treibe eher die Entdeckerlust an. Natürlich musste auch er für den Schritt ins Ausland erst eine gewisse Scheu überwinden. "Wenn man die Anfangsangst aber einmal überwunden hat, wird man es sicher nicht bereuen, ins Ausland gegangen zu sein", findet er.

In Augsburg geboren, in der Welt zuhause

Aufgewachsen ist Brückl in Augsburg. Er besuchte das Rudolf-Diesel-Gymnasium und machte ein Volontariat bei RT.1. Seine Laufbahn als Colorist begann er 2005 bei Bavariafilm in München. Am meisten vermisst er an Augsburg seine Familie und das bayerische Essen. Aber: "Inzwischen machen wir unser eigenes Brot und wenn ich mal in Augsburg bin, nehme ich mir stangenweise Salami mit." Außerdem könne seine Frau mittlerweile auch Schnitzel mit Kartoffelsalat kochen. Trotzdem muss Brückl gestehen: "Tatsächlich wird meine Verbindung zu Deutschland über die Zeit hinweg, in der ich im Ausland lebe, immer weniger." Sein Zuhause ist für ihn nicht mehr ortsgebunden, sondern dort, wo seine Tochter und seine Frau sind. Doch tief im Herzen weiß er noch: "Ich bin Bayer, ich bin Augsburger." Deswegen kommt er zum Ruhestand voraussichtlich hierher zurück.

Erstmal bleiben Brückl und seine Familie aber noch in Mumbai, mindestens für fünf Jahre. Das hat zwei Gründe: Zum einen möchten er und seine Frau ihre vierjährige Tochter nicht aus ihrem gewohnten Umfeld reißen. Zum anderen lohnt es sich für ihn auch beruflich, mehrere Jahre an einem Ort zu bleiben. Er meint: "In Mumbai ist das Leben günstiger und hier habe ich schon meinen Ruf und meine Kunden." Das stimmt: In Indien gehört er zu den top drei in seinem Metier. Aktuell arbeitet er unter anderem am indischen Ableger der US-Show "Citadel" und berät Regisseure und Kameraleute.

In einer Serie stellen wir Augsburgerinnen und Augsburger vor, die aktuell im Ausland leben, um dort zu arbeiten, eine Auszeit zu nehmen oder um sich ein neues Leben aufzubauen.