Am Augsburger Theater wachsen demnächst Baukräne in die Höhe

Von Stefan Krog - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Bei der Theatersanierung in Augsburg nähert man sich der Halbzeit. Als Nächstes ist der Bühnenturm dran, der innen mit einem massiven Stahlgerüst ausgestattet wird.

Die Theatersanierung, die seit inzwischen vier Jahren eher unbemerkt von der Öffentlichkeit im Inneren des Großen Hauses läuft, wird ab Juni in eine neue Phase gehen: Dann werden auf beiden Seiten des Augsburger Theaters zwei große Kräne in die Höhe wachsen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Dach des Zuschauerraums geöffnet und mit einem Notzelt abgedeckt wurde, folgt jetzt das Dach des sogenannten Bühnenturms. Der Bühnenturm ist der würfelförmige Aufbau auf dem Theatergebäude direkt über der Bühne, in dessen Innerem die Technik wie Bühnenbilder oder Beleuchtung untergebracht sind. Dort wird ein gigantisches Stahlgerüst hineingehievt, das künftig die gesamte Bühnentechnik tragen wird.

Ein Blick ins Innere des Bühnenturms (bei einer Baustellenbegehung 2021) Foto: Ulrich Wagner

Wie berichtet muss der Bühnenturm innen komplett erneuert werden. Aus statischen Gründen wird er von den tonnenschweren Lasten der Bühnentechnik befreit. Die Bauteile des gigantischen Stahlgerüstes, das auf eigene Betonfundamente im Keller des Theaters gestellt wird und das die Technik künftig tragen wird, werden durch Öffnungen in der Fassade zur Theaterstraße ins Haus gehoben. Aktuell sind die Bauarbeiter im Inneren des Bühnenturms dabei, die Arbeitsgalerien und den sogenannten Schnürboden, in dem die gesamte Aufzugmechanik für die Bühnenbilder untergebracht ist, in 26 Metern Höhe über der Bühne zu demontieren. Diese Ebenen werden erneuert, das zu erneuernde Dach bekommt zudem im Inneren eine neue Tragkonstruktion. Außen wird der Bühnenturm aus Gründen des Denkmalschutzes nicht verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .