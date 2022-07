Am Dienstag steigt auf dem Rathausplatz die Eröffnungsfeier für die Kanu-WM

Am Augsburger Rathausplatz wird eine Bühne aufgebaut. Dort können bald 1000 Menschen die Eröffnungsfeier für die Kanu-WM verfolgen.

Der Film auf dem Bildschirm im Welterbe-Info-Zentrum am Rathausplatz stimmt auf die Kanu-WM in Augsburg ein. Dabei wird auch ein Countdown nach unten gezählt. Er endet am Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr. Dann fällt der Startschuss für die ICF-Weltmeisterschaften im Kanuslalom, die bis 31. Juli am Augsburger Eiskanal ausgerichtet werden. Bürgerinnen und Bürger können die Eröffnungsfeier kostenlos auf dem Rathausplatz verfolgen.

9 Bilder Nach der Sanierung: So schön ist die neue Kanu-Strecke geworden Foto: Ulrich Wagner

Manuel Schill, der Leiter des kulturellen Rahmenprogramms zur Kanuslalom-WM, und Produktionsleiter Patrick Jung sind im Zeitplan. Am Dienstag wird nicht nur die Bühne auf dem Rathausplatz stehen, sondern auch noch zwei kleine Tribünen und Stühle für insgesamt rund 1000 Menschen. Ein Teil ist für die Sportlerinnen und Sportler bestimmt, die an diesem Abend in Augsburg begrüßt und Nation für Nation auf dem Rathausplatz einlaufen werden. "Mädchen und Jungen aus den Augsburger Sportvereinen dürfen die Fahnen tragen", berichtet Schill. Rund 300 Sportlerinnen und Sportler aus 45 Nationen werden vor Ort sein. Daneben werden Funktionäre und Trainer ebenfalls die Eröffnungsfeier verfolgen. Rund 400 interessierte Bürgerinnen und Bürger können auch daran teilnehmen. "Die Feier kann natürlich kostenlos auf dem Rathausplatz verfolgt werden. Das war uns sehr wichtig. Das Programm an den weiteren Tagen kostet ebenfalls keinen Eintritt", so Schill.

Eröffnungsfeier zur Kanu-WM 2022 in Augsburg

Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet am Dienstag die WM-Woche gemeinsam mit Thomas Konietzko, dem Präsidenten der Internationalen Kanu-Föderation, und Jens Perlwitz, dem Präsidenten des Deutschen Kanuverbandes. Daneben werden bekannte Persönlichkeiten des Kanusports interviewt. Umrahmt wird das Programm von einem großen Konzert mit Big Band und vielen lokalen Musikerinnen und Musikern - unter anderem mit Eva Gold, Tom und Flo und Raphaela Spiridovicz. Anschließend tragen sich Konietzko und Perlwitz sowie Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Sandro Kirchner, Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, ins Goldene Buch der Stadt ein.

Die Bestuhlung des Platzes wird am Mittwoch wieder entfernt. "Die beiden Tribünen, die insgesamt rund Platz für 200 Personen bieten, bleiben aber stehen. Außerdem werden dann Podeste auf dem Rathausplatz aufgestellt, die die Aufenthaltsqualität erhöhen sollen", sagt Jung.

Kanu-WM: Ganze Woche Programm auf Augsburgs Rathausplatz

Täglich wird dort etwas geboten sein. Etwa am Mittwoch, 27. Juli, die "Peace Night", bei der unter anderem Augsburgs international erfolgreiche DJ und Produzentin Sedef Adasi auflegt. Am Donnerstag, 28. Juli, gibt es dort unter anderem eine Ukulele-Show, bei der man nicht nur zusehen und zuhören, sondern auch mitspielen kann. Das internationale Straßenkünstler-Festival La Strada übernimmt am Sonntag, 31. Juli, die Regie auf dem Rathausplatz.

