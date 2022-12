Am Freitag endet der Betrieb im Impfzentrum in Augsburg

Die Stadt Augsburg zieht nach zwei Jahren Impfzentrum Bilanz. Es wurden mehr als 360.000 Impfdosen verabreicht.

Das Aus kommt nicht überraschend. Die Corona-Pandemie spielt im öffentlichen Leben keine große Rolle mehr. Daher wird das Impfzentrum in Augsburg geschlossen. Letztmals ist es am Freitag, 30. Dezember, geöffnet.

Die Stadt hat jetzt bestätigt, was von unserer Redaktion bereits vorab berichtet wurde. Zwei Jahre lang wurden seit Impfbeginn am 27. Dezember 2020 die Impfungen erledigt. Zunächst waren es mobile Teams. Später folgte der Betrieb stationär auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände an der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Haunstetten. Mehr als 360.000 Impfdosen wurden verabreicht.

Die städtische Corona-Hotline wird ab Januar nicht mehr geschaltet

Mit dem Ende des Impfzentrums ist auch die städtische Corona-Hotline ab 1. Januar 2023 nicht mehr geschaltet. Fragen zu Corona können über das Online-Formular gestellt werden, das auf: augsburg.de/corona hinterlegt ist. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung hatte die Stadt Augsburg bereits Anfang November ihre tägliche Fallzahlen-Meldung eingestellt.

Aktuelle Informationen zum Infektionsgeschehen sowie zum täglichen lokalen Inzidenzwert sind nach wie vor beim Robert-Koch-Institut unter rki.de abrufbar. Wichtige Informationen, wie etwa für positiv getestete Personen, bleiben auf: augsburg.de/corona verfügbar, heißt es. (möh)

Lesen Sie dazu auch