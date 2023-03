Am Freitag streikt die Müllabfuhr in Augsburg erneut

Geplant war, die streikbedingt ausgefallenen Leerungen nachzuholen. Die Stadt Augsburg geht davon aus, dass die Streikfolgen noch lange zu spüren sein werden.

Bei der Abfallentsorgung in Augsburg kommt es streikbedingt weiterhin zu Problemen: Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) der Stadt wird am Freitag, 31. März, erneut bestreikt. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Betroffen sind die Stadtteile, die regulär am Montag, 20. März, mit der Müllabfuhr dran gewesen wären. Auch damals rief Verdi die Beschäftigten zum Warnstreik auf, sodass nicht gefahren wurde. Geplant war, dass am Freitag nachgefahren wird - nachdem diese Touren flachfallen, bleibt es teils bei überquellenden Mülltonnen im Stadtbild. Nach diesem Muster war Verdi schon in der Vergangenheit vorgegangen, um ein Signal zu setzen. Laut Stadt wird es für den Nachleerungstermin am Freitag keinen Ersatztermin geben. Grund sind die anstehenden Osterfeiertage, die für kürzere Arbeitswochen sorgen. Die nächste Leerung erfolge dann turnusgemäß. Einstweilen werden die Bürger gebeten, ihre Mülltonnen wieder auf die Grundstücke zu stellen.

Streik in Augsburg: Fahrt zum Augsburger Wertstoffhof als Alternative

Wie der AWS am Donnerstag bekanntgab, werden die am Donnerstag, 16. März, streikbedingt stehen gelassenen Biotonnen kommende Woche nachgeleert. Betroffen sind Haunstetten, Ulrichsviertel (Annastraße bis Ulrichsplatz) und Univiertel. Bürger sollen die Tonnen bereitstellen. Wer aufgrund der stehen gelassenen Tonnen zu Hause nicht mehr weiß, wohin mit dem Müll, kann Papier-, Bio- und Restmüll (auch in nicht-kostenpflichtigen Säcken) zu den Wertstoffhöfen bringen. Die Leerung der gelben Wertstofftonne ist vom Warnstreik nicht betroffen. In einigen Stadtteilen wurden seit mehreren Wochen bestimmte Tonnen nicht mehr geleert. Wie berichtet, fand diese Woche keine Biotonnen-Leerung statt, um die Kapazitäten für die Restmüllentsorgung zu nutzen. Wann die am Mittwoch, 22. März - das war der letzte Streiktag -, nicht abgefahrenen Mülltonnen nachgeleert werden, ist nach wie vor unklar.

Müllabfuhr: Ab Sonntag darf bis Mitte April nicht mehr gestreikt werden

Die Aktion mit dem Freitags-Warnstreik kommt insofern überraschend, als sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer bundesweit auf eine Schlichtung verständigt haben. Währenddessen gilt eine Friedenspflicht, die allerdings erst ab Sonntag gilt. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte am Donnerstag im Stadtrat, dass man auch in den kommenden Wochen noch mit der nachträglichen Abfuhr von Müll zu tun haben werde. Teils konnte die Stadt schon nachfahren, dabei aber zusätzliche Säcke aus Kapazitätsgründen nicht mitnehmen. "Der Restmüll ist inzwischen großteils weg, es gibt aber noch einzelne große Wohnanlagen, die betroffen sind", so Erben. In den vergangenen Wochen sei die Müllabfuhr an insgesamt sieben Tagen bestreikt worden. Durch bloße Umorganisation lasse sich der so liegen gebliebene Müll nicht auf die Schnelle beseitigen, weil die Kapazitäten nun einmal begrenzt seien. Erben verwies darauf, dass München und Nürnberg gleich ganz darauf verzichtet hätten, Nachholtage für die Müllabfuhr anzusetzen.

Lesen Sie dazu auch