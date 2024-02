Am Hauptbahnhof wächst ein Bürogebäude in die Höhe

Der Bürokomplex Aurum ist im Rohbau fast fertig und soll im dritten Quartal bezugsbereit sein. Spätestens im Mai wird das Gebäude golden schimmern.

Pendler am Augsburger Hauptbahnhof haben in den vergangenen Monaten verfolgen können, wie der Bürokomplex "Aurum" in die Höhe gewachsen ist: Inzwischen ist der Rohbau des Gebäudes fast fertiggestellt. Bezugsbereit soll das sechsstöckige Gebäude, das auf dem Areal des ehemaligen Inneren Ladehofs direkt neben dem Stellwerk entsteht, im dritten Quartal 2024 sein.

Der Vermietungsstand, unter anderem wird Patrizia Immobilien dort einziehen, lag zuletzt bei 60 Prozent. Auch eine Brotmanufaktur, ein asiatisches Restaurant und eine Dachbar sind geplant. Der Bauherr CV Real Estate hofft bis zur Eröffnung auf eine Vollvermietung. Die Fassade des Gebäudes, das vom renommierten dänischen Architekturbüro Henning Larsen entworfen wurde, soll einen goldschimmernden Ton bekommen. Eine Vorstellung wird man sich im April, spätestens Mai machen können, wenn die Farbe aufgetragen wird. Einen Akzent setzen werden auch die hochgezogenen Dachkanten an den Gebäudeecken setzen.

So soll der Bürokomplex Aurum aussehen, wenn er fertig ist. Foto: Illustration: CV Real Estate AG

Mit der Fertigstellung von "Aurum" werden die ehemaligen Ladehöfe entlang der Bahn zwischen Bismarckviertel und Hauptbahnhof nach mehr als zehnjähriger Bauzeit fast komplett bebaut sein. Zuletzt entstand zwischen Gögginger Brücke und Aurum ein neues Wohnquartier mit etwa 430 Wohnungen. Die ersten Bewohner dürften in Bälde einziehen. Eine Zielgruppe sind München-Pendler. Bereits vor mehreren Jahren wurde der "Äußere Ladehof" jenseits der Gögginger Brücke zum Bismarckviertel hin fertiggestellt. Auch hier entstanden Wohnungen sowie ein Schiffsbug-förmiges Bürogebäude, das den Hauptsitz der Katholischen Jugendfürsorge beherbergt. Dort entstand auch ein Supermarkt. Was noch aussteht, ist der Bau des Regionalbusterminals durch die Stadt gegenüber des Aurum-Komplexes. Das Terminal soll die Drehscheibe für den Regionalbusverkehr werden, nachdem der Bahnhofsvorplatz dafür nicht mehr zur Verfügung steht. Der Vorplatz, momentan noch Baustellenfläche für den Bahnhofstunnel, soll wie berichtet neu gestaltet werden.

Die Ladehöfe dienten über Jahrzehnte zur Stückgutabfertigung für die Bahn. Seit Ende der 1990er-Jahre ist klar, dass sie nicht mehr benötigt werden, weil Container und Lkw in den Vordergrund rückten. Jahrelang wurde geplant. Spektakulärste Idee war ein Eisstadion. Am Ende lief es auf überwiegende Wohnnutzung hinaus. Entlang der Halderstraße, wo heute Aktienbank und Ibis-Hotel stehen, wurden schon vor mehr als 30 Jahren die ersten Hallen abgebrochen.