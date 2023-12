Augsburg

Am MTG soll es eine "Toilette für alle" geben - doch es gibt Widerstände

Hinweisschild an Unisex-Toilette in Hamburg: Auch in neuen öffentlichen Gebäuden in Augsburg soll es künftig geschlechtsneutrale Toiletten geben.

Plus Seit Juli 2021 gibt es an der Schule einen Beschluss, eine Unisex-Toilette einzuführen. Doch gekommen ist sie bislang nicht. Das hat verschiedene Gründe.

Von Miriam Zissler

Das Schulforum am Maria-Theresia-Gymnasium (MTG) hat im Juli 2021 beschlossen, dass im Schulhaus eine " Toilette für alle" eingerichtet wird, also eine Toilette, die von allen Geschlechtern besucht werden kann. Doch bis heute wurde der Beschluss nicht umgesetzt. Es gebe Widerstände, berichtet Schulleiterin Katja Bergmann. Davon will sie sich aber nicht abhalten lassen und hat Pläne, wie es zu der Unisex-Toilette kommen kann.

Seit einigen Jahren stehen sie zur Diskussion: Toiletten für das dritte Geschlecht. Deutschlandweit wurden sie schon in manchen Schulen oder öffentlichen Einrichtungen eingeführt. Damit soll unter anderem die Diskriminierung von Menschen verhindert werden, die sich keiner klassischen Geschlechterrolle zugehörig fühlen. Auch im Augsburger Stadtrat wurde darüber diskutiert und im April 2022 nach Antrag von Schwarz-Grün ein Beschluss gefasst: So werden künftig in allen städtischen Neubauten neben WCs für Frauen und Männer auch geschlechterneutrale Toiletten eingeplant.

