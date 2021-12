Augsburg

Am Sonntag startet die Straßenbahnlinie 3 von Augsburg nach Königsbrunn

Plus Nach zwei Jahren Bauzeit wird am kommenden Sonntag die 4,6 Kilometer lange Tramstrecke in Betrieb genommen. Die Haltestellen liegen teils am Acker. Die Stadtwerke hoffen dennoch auf viele Fahrgäste.

Von Stefan Krog

Wie verläuft die Linie?

