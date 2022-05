Augsburg

13:00 Uhr

Amateurtheater starten mit einigen Hindernissen in die Saison

Plus Die Spielfreude ist geblieben, auch wenn ringsum noch vieles brachliegt. Trotzdem nimmt Kolping-Lechhausen am kommenden Wochenende den Theaterbetrieb wieder auf.

Von Silvia Kämpf

Werner Ohnemus merkt bei den Proben, dass die Leute seines Ensembles wieder spielen wollen. Zweimal wöchentlich treffen sie sich seit Ende März, um den Dreiakter "Der Narrenzettel" von Julius Pohl einzustudieren. Und bei diesen Zusammenkünften, auf die man zwei Jahre lang gewartet habe, sind die Darsteller seiner Beobachtung nach wie gewohnt "hoch motiviert". Wie der Regisseur sagt, hätten sogar viel mehr seiner "Kolpinger" Text lernen wollen, als er letztlich an Rollen zu besetzen hatte. Lissy Obermeyer spielt die Hauptfigur in einem komödiantisch verpackten "Ehedrama", das sich in einer Geschmackskomposition zwischen Bissgurke und Süßholz bewegt. Die Theater-Abteilung von Kolping-Lechhausen startete als Erste wieder durch: Gespielt wird am 13. und 14. Mai um 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Elisabeth sowie am Sonntag, 15. Mai, um 15 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen