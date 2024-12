Angetrunkene 39-Jährige baut an Heiligabend Unfall in der Innenstadt

Eine angetrunkene 39-Jährige hat an Heiligabend gegen 23.40 Uhr in der Innenstadt einen Unfall gebaut. Laut Polizei fuhr die 39-Jährige auf dem Jakoberplatz auf der linken Fahrspur in Richtung Osten. An der Abzweigung zur Jakoberwallstraße übersah sie offenbar eine neben ihr fahrende 26-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 39-jährige Frau. (klijo)

