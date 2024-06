Anmeldstart für das Tschamp-Sommerprogramm

In den Sommerferien gibt es wieder jede Menge Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Jetzt beginnt die Anmeldung.

Mit über 300 Angeboten möchte das Tschamp Ferienprogramm auch in den Sommerferien wieder für gute Laune sorgen. Vielseitige Aktivitäten wie Kreativworkshops, Sport- und Abenteuerwochen, laden im Raum Augsburg zum Entdecken und Spaß haben ein. Kinder und Jugendliche ab elf Jahren finden unter der Rubrik BIG Tschamp ein auf sie zugeschnittenes Programm.

Einige Ferienbetreuungsangebote für die Sommerferien konnten bereits seit der Anmeldung für die Pfingstferien gebucht werden. Für die restlichen Aktivitäten ist die Anmeldung ab Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr, online unter augsburg.de/tschamp oder zu den gängigen Geschäftszeiten persönlich im Tschamp Büro, Halderstraße 23, möglich.

Tschamp Move ist für Kinder ab 12 Jahren

Ein Highlight des Sommerferien-Programms sind die geplanten Jugendausflüge. Am Mittwoch, 14. August, geht es in den Freizeitpark Geiselwind, am Donnerstag, 29. August, in den Europa-Park nach Rust.

Tschamp Move ist eine Veranstaltung für Jugendliche ab zwölf Jahren. In der ersten Sommerferienwoche findet diese wieder auf dem Willy-Brandt-Platz statt. Am Donnerstag, 1. und Freitag, 2. August stehen dazu jeweils von 17 bis 21 Uhr altersgerechte Aktivitäten und Workshops an. Die Jugendlichen können sich an Graffiti, Breakdance, Kicker und dergleichen mehr ausprobieren. Zur Abkühlung gibt es alkoholfreie Cocktails an der ChiliBar.

Tschamp hat einen eigenen Kanal auf Instagram. Unter @tschamp.ferienprogramm wird über News, Anmeldestarts und Angebote informiert. (att)