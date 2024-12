Unbekannter bricht mehrere Autos auf: Was die Polizei rät

Es waren ein oder mehrere Täter, die in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen in der Schießstättenstraße im Antonsviertel einige Autos aufgebrochen haben. Und nicht nur die.

Auch in eine Gartenlaube wurde dort eingebrochen. Laut Polizei entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2700 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-2710 entgegen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, keine Wertsachen oder Gepäck im Auto liegenzulassen. Auch mobile Navigationsgeräte sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Fahrzeugs entfernt werden. „Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen“, warnt die Polizei weiter.

Sie empfiehlt sogar auch während der Fahrt das Fahrzeug verschlossen zu halten, um Blitzdiebstähle, etwa beim Halten an einer Kreuzung, zu verhindern. „Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor“, so der Rat. (ina)