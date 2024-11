Arbeitsagentur bietet Aktionswoche für Inklusion im Job an

Mehr als 1,1 Millionen Menschen mit Behinderung gehen in Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, davon 4.344 im Agenturbezirk Augsburg. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für die Betroffenen häufig schwieriger als für Menschen ohne Behinderungen. Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember ruft die Bundesagentur für Arbeit eine digitale Aktionswoche für mehr Teilhabe am Arbeitsleben aus.



Vom 25. November bis 3. Dezember können Arbeitsuchende und Beschäftigte mit Behinderungen in Online-Sprechstunden mit bundesweit tätigen Unternehmen ins Gespräch kommen, sich über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten informieren und Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern knüpfen. Zudem informiert die Arbeitsagentur Firmen und Betriebe über Fördermöglichkeiten bei der Einstellung von Menschen mit Handicap. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Arbeitsagentur (Aktionswoche Teilhabe). (AZ)

