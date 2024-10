Auch 24 Colours und Wegmann's schließen

„Ich bin in einem gewissen Alter und möchte jetzt gerne mehr Freizeit genießen“, sagt Gabriele Kraus-Wegmann, wenn sie über die Gründe spricht, warum sie ihr Modegeschäft Wegmann‘s in der Wintergasse aufgibt. Ganz anders ist es bei 24 Colours in der Karolinenstraße. Dort wäre man gerne noch länger für die Kundschaft da gewesen. Aber die wirtschaftliche Lage lasse das nicht zu, heißt es.

17 Jahre lang hat Gabriele Kraus-Wegmann ihr Modegeschäft geführt - zuerst in Haunstetten und dann zwölf Jahre in der Innenstadt. Dass sie das Wegmann‘s nun schließt, habe einen rein privaten Hintergrund: Aus Altersgründen habe sie sich zu diesem Schritt entschieden. „Meine Stammkundschaft ist schon traurig, dass ich gehe“, sagt sie. Aber das sei der Lauf der Zeit. Letzter Verkaufstag ist voraussichtlich der 7. Dezember.

Standort in der Karolinenstraße war für 24 Colours nicht ideal

Auch das Berliner Modelabel 24 Colours gibt sein Geschäft auf. Allerdings aus einem anderen Grund. Die wirtschaftliche Situation, so ein Sprecher, habe diese Entscheidung nötig gemacht. Zuerst habe Corona dem 2009 gegründeten Modeunternehmen zugesetzt, dann sei die aktuelle wirtschaftliche Situation dazugekommen. Schließlich sei auch die Lage in der Karolinenstraße nicht ideal gewesen. Die vielen Bauarbeiten hätten die Sichtbarkeit der Filiale nicht gerade positiv beeinflusst. Tatsächlich unterhielten sich Passanten am Donnerstag beim Blick auf die Ausverkaufsplakate im Schaufenster darüber, dass sie den Laden bislang überhaupt nicht wahrgenommen hätten.

Ein Umzug in eine zentralere Lage sei für 24 Colours keine Option. „Das hatten wir uns schon angeschaut, als wir uns in Augsburg niedergelassen haben. Aber die Mieten in der Annastraße sind nicht drin“, so der Sprecher. Letztmals geöffnet ist voraussichtlich am 15. Dezember.