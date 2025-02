Auch in die kurze Maxstraße zieht ein Brautmodengeschäft

In die Karolinenstraße zieht das Brautmodegeschäft Reyna in die ehemalige Tchibo-Filiale, und auch in der kurzen Maxstraße wird es bald Festtagskleidung geben. Dort eröffnet Diamond Dresses.

Die Plakate im Schaufenster kündigen es an: Ab 8. März gibt es in der Maximilianstraße 15 Abendgarderobe statt Dirndl und Tracht. Diamond Dresses folgt auf die Almwelt. Das Unternehmen hat laut Homepage bereits einen Laden in Oberhausen und steht eigenen Angaben nach „für moderne und stilvolle Braut-, Abend- und Herrenmode“. (nist)