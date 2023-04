Augsburg

Auf dem ehemaligen Ledvance-Areal sollen Wohnungen entstehen

Plus Der Eigentümer des Geländes will ein gemischtes Stadtquartier errichten und hat dafür Pläne erarbeitet. Dass der Zeitplan sich hinzieht, sorgt für Missmut.

Von Andrea Wenzel

Seit 2018 ist das Ledvance-Lampenwerk an der Berliner-Allee Geschichte. Der chinesische Betreiber, der vorher von Osram übernommen hatte, hatte den Standort damals geschlossen. Seitdem harrt das Areal einer neuen Bestimmung. Ende 2019 übernahm die Gateway Real Estate mit Sitz in Berlin und hat klare Vorstellungen, was auf dem 120.000 Quadratmeter großen Gelände entstehen soll. Doch die Umsetzung läuft nicht in dem Tempo, wie es sich der Grundstückseigentümer vorstellt. Es gibt Kritik an der Stadt.

Aktuell fristet das Areal ein Dasein zwischen Hightech und Verfall. Wer auf das Gelände blickt, sieht deutlich in die Jahre gekommene Gebäude, teils sind Fensterscheiben herausgebrochen. Laut Gateway Real Estate können diese Teile nicht mehr genutzt werden, seien aber auch nicht einsturzgefährdet. Rund 30.000 Quadratmeter der vorhandenen Fläche sind dagegen unter anderem an erfolgreiche Start-ups wie TubeSolar (Solarmodule), Autoflight (Flugtaxis) oder die Rocket Factory (Raketen) vermietet. "Das sind nahezu 60 Prozent der derzeit vermietbaren Gebäudeflächen", sagt Vorstand Stefan Witjes. 450 Menschen arbeiten derzeit auf dem Gelände. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung des Areals seien die Mietverträge befristet.

