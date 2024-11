Auf der Augsburger „Spielwiesn“ zocken Groß und Klein um die Wette

Hunderte Tische reihen sich an diesem Samstag in der Halle der Augsburger Messe aneinander. Daran sitzen Kinder mit ihren Eltern, Freunde oder sich gänzlich Unbekannte. Sie alle eint die Liebe zum Spiel. Sie würfeln, ziehen Karten, verschieben Figuren. Manchmal lacht einer auf. Doch größtenteils sind die Blicke ernst, der Bedeutung der Situation angemessen. Ein Brettspiel-Sieg kann einem schließlich den trüben Novembertag Tag retten. Tausende Spielefans aus ganz Bayern pilgern am Wochenende zur Augsburger Messe. Hier findet die zum zweiten Mal die „Spielwiesn“ statt. Dabei geht es oftmals richtig zur Sache. In tiefgreifenden Auseinandersetzungen werden auch langjährige Freundschaften auf die Probe gestellt.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis