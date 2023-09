Augsburg

Auf die Plätze, fertig, kochen! Augsburgerin feiert Erfolge im ZDF

Plus Die Augsburgerin Laura Krafft ist in der ZDF-Show "Die Küchenschlacht" erfolgreich. Für ihre Kochkarriere soll das erst der Anfang sein.

Von Agnes Fröhlich

Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben: Die Augsburgerin Laura Krafft kochte diesen Juni mit fünf weiteren Teilnehmern bei der ZDF-Show "Die Küchenschlacht" um die Wette. "Ich war während der ersten Show so aufgeregt, dass ich nicht mal mitbekam, was meine Wettstreiter so treiben", sagt sie. Auch bei der ersten Juroren-Entscheidung flüsterte sie sich selbst zu: "Warum hab' ich mir das nur angetan?" Doch der Stress hat sich gelohnt: Die 28-Jährige ging als Wochensiegerin aus der Show. Das war der Startschuss für weitere Projekte.

In der ZDF-Show „Die Küchenschlacht“ stellen jede Woche sechs Hobbyköche ihr Können unter Beweis. Bekannte Fernsehköche wie Johann Lafer und Nelson Müller moderieren den Wettkampf und stehen den Teilnehmern beratend zur Seite. Von Montag bis Freitag werden dann die Gerichte der Kandidatinnen und Kandidaten von verschiedenen Juroren probiert und bewertet. Am Ende jeder Folge muss ein Koch die Show verlassen, bis am Freitag zwei Hobbyköche im Finale gegeneinander antreten.

