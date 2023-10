Augsburg

15:48 Uhr

Augsburg 18: Wenn das Rathaus zum Nachtclub wird

Plus Im Augsburger Rathaus wurde eine Party für alle 18-Jährigen der Stadt veranstaltet. Was die Jugendlichen zu dem Event sagen.

Von Vanessa Hoffmann

Im Rathaus wurde am Samstag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Unter der Aktion Augsburg 18 lud die Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) alle 18-Jährigen des Stadtgebiets ein, im Rathaus ihre Volljährigkeit zu feiern. Dabei wurden die Empfangshalle, der Goldene Saal und das Fürstenzimmer für den Abend geräumt und der Boden in Tanzflächen verwandelt. Verschiedene Acts und DJs füllten den Abend mit einem kreativen Programm. Zu Beginn konnten die 18-Jährigen bei der Selfie-Stunde ein Foto mit Eva Weber machen.

Obwohl das gemeinsame Feiern im Zentrum des Abends stand, steckte auch noch ein anderer Gedanke hinter Augsburg 18. Anja Häfele von der städtischen Kommunikationsabteilung erklärt, worum es geht: "Wir möchten mit dieser Nacht die Barrieren zwischen Stadt und der Jugend in Augsburg abbauen. Die Feier soll den Dialog zwischen Vertretern der Stadt und den jungen Menschen vereinfachen und ihm einen ungezwungenen Rahmen geben." Dies bekräftigte die Oberbürgermeisterin auch in ihrer Ansprache. "Das ist euer Rathaus. Es gehört den Bürgerinnen und Bürgern von Augsburg", betonte sie. Auch Vertreter von Feuerwehr und Polizei waren anwesend und gestalteten den Abend mit einem Escape-Room, einem beliebten Fluchtspiel, mit. Die Eröffnung des Dialogs zwischen Polizei und Jugendlichen in einem positiven und lockeren Umfeld sei der Stadt ebenfalls ein wichtiges Anliegen gewesen, betont Häfele.

