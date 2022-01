Augsburg

vor 16 Min.

Augsburg steckt in der fünften Corona-Welle – was bedeutet das für die Kliniken?

Die Coronazahlen werden in den kommenden zwei Wochen massiv steigen, so das Augsburger Gesundheitsamt.

Plus Die Inzidenz ist zuletzt gestiegen und dürfte bald ein neues Allzeithoch von bis zu 1000 erreichen. Durch Omikron stehen die Krankenhäuser vor neuen Herausforderungen.

Von Stefan Krog

Die aufgrund der Omikron-Variante prognostizierte fünfte Corona-Welle ist in Augsburg am Rollen. Nachdem die Ansteckungszahlen in den Tagen seit dem Jahreswechsel kontinuierlich angestiegen sind, geht die Stadt davon aus, dass demnächst ein neues Allzeithoch beim Inzidenzwert in Augsburg erreicht wird. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 363,7, eine Woche zuvor bei 179,8. In den kommenden zwei Wochen gehe das Gesundheitsamt von einem rasanten Anstieg der Fallzahlen aus, so Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) am Dienstag. Je nach zugrunde gelegtem Rechenmodell könnte die Inzidenz kommende Woche Werte über 800 oder sogar 1000 erreichen.

