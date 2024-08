Augsburger Bahnhofsmission ächzt unter großem Andrang

Fast täglich sitzen Kurt, Gerhard und Waldemar an ihrem Stammtisch in der Ecke. Draußen vor dem Fenster ist auf Gleis 1 gerade der ICE nach Hamburg abgefahren. Doch für die drei Herren, die hier hier in der Bahnhofsmission gerade eine Partie 66 spielen, ist der Augsburger Hauptbahnhof nicht das Tor zur großen weiten Welt. Sondern ein Platz, an dem man zusammenkommt, Kontakt zu anderen Menschen hat und dazu noch eine kostenlose Tasse Kaffee oder etwas zu Essen bekommt. Und diese Anlaufstelle haben zuletzt immer mehr Menschen angesteuert.

