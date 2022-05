Augsburger feiern den Europa-Tag am Königsplatz

20 Organisationen präsentieren sich am Samstag zum Europa-Tag. Der Vorsitzende der Europa-Union in Augsburg möchte auch Menschen aus der Ukraine unterstützen.

Die Corona-Pandemie hat in den beiden zurückliegenden Jahren den Europa-Tag in Augsburg ausgebremst. Dieses Jahr sieht es anders aus. Am Samstag, 7. Mai, wird gefeiert. Austragungsort ist ausnahmsweise der Königsplatz. Grund: Der Rathausplatz steht wegen des Holzpavillons für das Fugger-Jubiläum nicht zur Verfügung.

Thorsten Frank, Vorsitzender der Europa-Union Augsburg, sagt: "Wir möchten in Augsburg erneut gemeinsam Europa feiern und seine Fortschritte für Friede und Demokratie in der Welt." Mit Blick auf diesen Europa-Tag führe der russische Angriff auf die Ukraine vor Augen, "wie zerbrechlich unser freiheitliches und demokratisches Europa ist - und wie wertvoll".

Der Europa-Tag wird am Königsplatz von 11 bis 16 Uhr gefeiert

Umso wichtiger ist es nun, dass man zusammenstehe. Gemeinsam mit rund 20 weiteren proeuropäischen zivilgesellschaftlichen, kommunalen und politischen Organisationen und Bündnissen gibt es am Samstag von 11 bis 16 Uhr auf dem Königsplatz eine große Veranstaltung. Neben einem bunten Programm sei auch eine Hilfsaktion für die Opfer des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorgesehen, sagt Frank. Die Europa-Union versteht sich als überparteiliche Institution.

