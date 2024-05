Augsburg

Augsburger Fotograf traf in Monaco die Promis: "Das war verrückt"

Augsburger Fotograf Christian Kolbert an der Strecke beim F1-Rennen in Monte Carlo.

Plus Der Augsburger Fotograf Christian Kolbert hat unlängst beim Formel 1-Rennen in Monaco gearbeitet. Dabei lichtete er etliche weltberühmte Promis ab. Nicht jeder bekommt dort Zutritt.

Von Lara Wähner

Meist ist der Augsburger Fotograf Christian Kolbert bei Fußballspielen im Einsatz. Dann passt er mit seiner Kamera die Spieler der Bundesliga oder Champions League im richtigen Moment ab. Vor ein paar Tagen bekam der 54-Jährige nicht nur ganz andere Profisportler vor die Linse, sondern auch Stars wie Schauspieler Michael Douglas oder Model Heidi Klum mit Tochter Leni. Für Kolbert war es der nächste besondere Moment seiner langen Fotografen-Karriere.

Denn schon im vergangenen Jahr ging für den Augsburger ein Traum in Erfüllung: "Beim Las Vegas Grand Prix 2023 durfte ich das erste Mal ein Formel-1-Rennen fotografieren. Dabei zu sein war für mich ein Muss, denn ich bin großer Las Vegas-Fan. 38 Mal bin ich schon nach Las Vegas verreist," erzählt Kolbert. Formel-1-Fotograf könne nicht jeder werden: "Redaktionsaufträge sind sehr von Vorteil, wenn man dort akkreditiert werden möchte. Es ist schwer und man wird genauestens überprüft", sagt der Fotograf. Letzte Woche dann der nächste Höhepunkt: Von Mittwoch bis Sonntag flog er zum großen Preis nach Monaco, um an der Rennstrecke in Monte-Carlo Rennfahrer, Motorsportfans und berühmte Gäste zu fotografieren. Kolbert erzählt: "Das war das zweite Mal Formel-1 für mich und ich habe wieder tolle Erfahrungen gemacht. Man ist mitten im Geschehen." Er schildert den Trubel.

