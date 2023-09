Augsburger Müllofen verbrennt den Abfall inzwischen fast gratis

Plus Die Abfallverwertung AVA verlangt statt früher 75 Euro pro Tonne Hausmüll aktuell nur noch einen Euro von den Kommunen aus der Region. Hat das Auswirkungen auf die Müllgebühren der Bürger?

Die Abfallverwertung im Augsburger Stadtteil Lechhausen verbrennt den Müll der Kommunen aus der Region inzwischen fast kostenlos. Die Preise pro Gewichtstonne Hausmüll sind, das geht aus Stadtrats-Unterlagen zur wirtschaftlichen Lage des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs (AWS) hervor, von rund 75 Euro Anfang 2022 stufenweise auf inzwischen nur noch einen Euro pro Gewichtstonne gesunken. Ob dieser deutliche Preisverfall Spielraum für eine Senkung der Müllgebühren der Bürger eröffnet, lässt der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) offen.

Die gesunkenen Preise machten sich positiv bemerkbar, allerdings seien die Müllgebühren immer auf vier Jahre kalkuliert, so der AWS. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft Ende 2024 aus. Zum Beginn 2021 hatte die Stadt die Müllgebühren deutlich erhöht, auch um die Investitionen in neue Wertstoffhöfe zu refinanzieren. Damals erhöhten sich die Jahresgebühren für die Müllentsorgung für einen Erwachsenen von bisher 49,80 Euro auf 76,20 Euro.