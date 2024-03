Augsburger Osterplärrer 2024 startet unter besten Bedingungen

Bei warmen Temperaturen strömen die Gäste auf das Volksfest und auch beim Fassanstich läuft diesmal alles rund. Bleibt die Frage, ob die Obergrenze gerissen wird.

Bessere Bedingungen hätten sich die Schausteller für den Start des Osterplärrers 2024 nicht wünschen können: Sonniges Wetter, warme Temperaturen und (bisher) keine negativen Zwischenfälle. Auch die offizielle Eröffnung klappte reibungslos. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) eröffnete am späten Sonntagnachmittag im Binswangerzelt mit zwei Schlägen und reichte das erste Bier an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weiter. Gegen Mittag machte noch die Meldung die Runde, dass die Besucher-Obergrenze für Besucher von 15.900 auf 18.600 erhöht wurde. Ob die Grenze im Laufe des Abends gerissen wird, ist aktuell offen.

Kurz nach Fassanstich teilt die Polizei auf Anfrage mit, dass sich rund 10.500 Menschen auf dem Plärrergelände befänden. Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch die Fußballfans aus der WWK-Arena noch nicht eingetrudelt. Sollte die Grenze von 18.900 überschritten werden, dürften keine weiteren Besucher auf das Areal. Der Vize-Chef des Schwäbischen Schaustellerverbands, Bruno Noli, bezweifelte gegen Mittag jedoch, dass es in den zwei Wochen auf einen so hohen Wert kommen könnte. Heute dürfte direkt der Probelauf hierfür stattfinden.

Augsburger Osterplärrer: Besucher-Obergrenze liegt bei 18.600

Beim diesjährigen Osterplärrer werden die Besucherzahlen erstmals im großen Stil erfasst. Mobile Sensoren zählen an den Eingängen jeden einzelnen Gast. So soll eine Überfüllung des Geländes verhindert werden. Ursprünglich war vom Ordnungsamt eine Obergrenze von 15.900 angesetzt worden. Kurzfristig wurden jedoch weitere Fluchtwege geschaffen beziehungsweise bestehende erweitert. Ein neuer an der Schwimmschulstraße, zudem wurde der Fluchtweg in der Badstraße verbreitert. Deshalb wurde die Erweiterung auf derzeit 18.600 möglich, die vonseiten der Schausteller gewünscht war. Zu Zwischenfällen war es am frühen Abend ebenfalls noch nicht gekommen, bestätigte die Polizei.

Ministerpräsident Söder ist regelmäßiger Gast auf dem Plärrer. Foto: Annette Zoepf

Das Binswangerzelt jedenfalls war voll, als Ministerpräsident Söder mit Oberbürgermeisterin Weber mit dem Defiliermarsch das Bierzelt betraten. Die folgende traditionelle Eröffnung war von einigen mit Spannung erwartet worden. Beim Frühlingsfest sabotierte ein Dichtungsgummi Webers Fassanstich. Nach rund zehn Schlägen schaltete sich Festwirt Thomas Kempter ein und setzte den Zapfhahn erneut an. Diesmal aber lief es reibungslos, Weber benötigte zwei Schläge. Der Osterplärrer läuft an.

Lesen Sie dazu auch