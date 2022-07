Augsburger Pfarrerkabarett schickt "Die Kirche auf Reha"

Die "Schwarzarbeiter" treten nach zweijähriger Corona-Pause wieder auf. Die Kulisse dafür bildet die Barfüßerkirche. Das neue Programm verpasst der Kirche eine "Reha".

Es ist schon zwei Jahre her, dass die "Schwarzarbeiter" aufgetreten sind. Wegen Corona hat das evangelische Pfarrerkabarett, mehr oder weniger freiwillig, eine Pause eingelegt. Dafür ist die Freude bei den Beteiligten nun umso größer, dass am kommenden Wochenende die Barfüßerkirche zur Kabarettbühne für die Theologinnen und Theologen wird.

Das Ensemble knöpfen sich kirchenpolitische Themen und religiöse Fragen vor, die die Gläubigen und in der Kirche beschäftigte Menschen bewegen. Ausgangspunkt des Programms ist, was die Beteiligten in letzter Zeit selbst erlebt haben. Das Ergebnis: "Kirche auf Reha".

Evangelisches Pfarrerkabarett tritt in Barfüßerkirche auf

Die Idee für das Konzept entstand "durch den Lockdown", sagt Micha Seyboth, der am Peutinger-Gymnasium Augsburg als Religionslehrer tätig ist. Man wolle den Fokus jedoch nicht zu sehr auf Corona legen. Wie die Gruppe feststellt, "kränkelt" die Kirche wegen der Austritte - und jetzt seien "auch noch die Digitalitis und das bedrohliche Streaming-Syndrom dazugekommen". Aus gegebenem Anlass habe "Gottes Bodenpersonal" der Kirche daher einen Reha-Aufenthalt verordnet, "mit geistlichen Stretching-Angeboten, virtuellem Abendmahl und warmen Rund-um-schlägen".

Aktuell wird das klerikale Kabarett-Programm von fünf Theologinnen und Theologen gestemmt. In der Barfüßerkirche wollen neben Micha Seyboth auch Peter Lukas (Dreifaltigkeitskirche Bobingen), Susanne Ohr (Zum Guten Hirten, Fischen im Allgäu) und "Neuzugang" Brigitte Funk (Dreifaltigkeitskirche Bobingen) für Humor und Ironie sorgen. Am Klavier begleitet werden sie von Uwe Stenglein-Hektor, der an der Berufsschule Augsburg unterrichtet.

Die Auftritte, die für Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, jeweils ab 19 Uhr geplant sind, sollen der Barfüßerkirche zugutekommen. Dort seien "Sanierungsarbeiten dringend nötig", so Micha Seyboth. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit 1. Juni. Tickets sind im Annapunkt zu kaufen (Evangelisches Forum Annahof, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils 12 bis 15 Uhr sowie Samstag 11 bis 14 Uhr).