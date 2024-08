Augsburger Plärrer: Hier ist der Horror Familiensache

Blutende Gliedmaßen, schaurige Zombies, haarige Riesenspinnen - es gibt Menschen, die sehen sich solche Dinge freiwillig an. Auf dem Augsburger Herbstplärrer begegnet man ihnen im Geisterhaus „Haunted Mansion“. Der Horror ist hier fest in Familienhand: Johann Hinzen leitet das Fahrgeschäft in sechster Generation. Er, seine Frau und seine Söhne wissen, wie man die Menschen das Fürchten lehrt.

„Bei uns helfen alle mit. Meine Frau Natascha und meine beiden Söhne Johann Jr. und Jopie sind immer dabei und unterstützen mich in allen Bereichen“, sagt Johann Hinzen. Schon von klein auf seien die Söhne der Familie Hinzen in der Geisterbahn mitgefahren. „Unser Jüngster ist als Baby sogar in den Wagen eingeschlafen“, erinnert sich Johann Hinzen. Da verwundert es nicht, dass viele Vorschläge zum Design der Geisterbahn und zu den Spezialeffekten tatsächlich von Johann Jr. (17) und Jopie (15) stammen. Die ursprüngliche Inspiration stamme laut Inhaber Johann Hinzen aber aus dem Film „Haunted Mansion“ mit Eddie Murphy.

Johann Hinzen (links) und Pascal Look arbeiten im Geisterhaus „Haunted Mansion" auf dem Plärrer. Foto: Michael Hochgemuth

Neben den Familienmitgliedern wird die Geisterbahn durch drei weitere Mitarbeiter unterstützt. Einer ist Pascal Look, der seit zwei Jahren mit der „Haunted Mansion“ durch Europa reist. Zusammen mit den anderen kümmert er sich um die Sicherheitschecks und die Bedienung der Schreckeffekte. Wer aber besonderes Glück hat, erspäht Pascal Look auf seinen Gängen durch das Publikum, wo er mit gruseligen Requisiten für den ein oder anderen Schrei sorgt. „Das mag vielleicht komisch klingen, aber die Schreie der Gäste sind unser Applaus. Wenn wir jemanden auf einer Fahrt richtig erschrecken konnten, haben wir alles richtig gemacht“, sagt Johann Hinzen.

Geisterbahn: Am Abend ist die Fahrt am gruseligsten

Mit ihrer Geisterbahn sei die Familie bereits auf dem Weihnachtsmarkt in London, in Salzburg und in Schweden aufgetreten, so Hinzen. Ein normaler Arbeitstag startet für die Truppe gegen 9 Uhr mit der Wartung. Die erste Testfahrt des Tages übernimmt der Inhaber selbst. „Ich trage die Verantwortung, dass mit der Technik alles passt. Daher kümmere ich mich immer selbst um die Testfahrten“, betont Hinzen. Dann wird die Anlage gestartet. Das bedeutet für die Schausteller: Auf die Posten. Denn neben Masken und Requisiten können die Mitarbeiter auch allerlei versteckte Hebel und Knöpfe bedienen, die für weiteren Schrecken sorgen. „Wir haben zwar keine klassischen Erschrecker, aber wir haben schon den ein oder anderen Trick in der Tasche“, schmunzelt Johann Hinzen. Besonders am Abend entfalte die Geisterbahn ihr volles Gruselpotenzial mit unerwarteten Licht- und Lufteffekten und einem lebenden Geist, der ab und zu durch die Gänge wandelt.

In den vielen Jahren als Schausteller hat Johann Hinzen nach eigener Aussage viel gelernt. Es gebe auch immer wieder Momente, in denen er die Maske abzieht und den verängstigten Gästen etwas Trost spenden muss, immerhin ist die Geisterbahn schon ab vier Jahren freigegeben. „Generell habe ich aber festgestellt, dass Erwachsene viel ängstlicher sind als Kinder. Für die Kleinen ist es meist einfach ein aufregender Spaß“, sagt er.