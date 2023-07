Augsburger Polizei zieht vorübergehend in der Fußgängerzone ein

Die Polizei präsentiert sich mit einem Pop-Up-Store in der Augsburger Innenstadt. Noch bis 15. Juli ist der Laden in der Annastraße geöffnet.

Das Polizeiaufgebot ist groß an diesem Mittwochvormittag in der Augsburger Fußgängerzone. Allerdings nicht wegen eines Verbrechens oder eines anderen Großeinsatzes. Die Beamten sind da, um mit den Menschen in der Innenstadt in Kontakt zu kommen. Seit Samstag ist das Präsidium mit einem Pop-Up-Store in der Innenstadt präsent. Noch bis 15. Juli ist der Polizei-Laden in der Annastraße montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Augsburger Polizeipräsident Martin Wilhelm sagt, es sei ihm ein Anliegen, dass die Menschen mit der Polizei in Kontakt kommen.

Im Pop-Up-Store informieren die Polizisten unter anderem zu Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Sie erklären, wie man sich vor Einbrechern und anderen Kriminellen schützen kann und geben Tipps zur Sicherheit im Verkehr. Außerdem wird die Arbeit der Sicherheitswacht vorgestellt, bei der Ehrenamtliche auf Streife gehen. Am Mittwoch steht zudem ein zur Kaffeebar umfunktionierter Wohnwagen auf dem Martin-Luther-Platz. Die Aktion trägt den Namen "Coffee with a Cop" (deutsch: Kaffee mit einem Polizisten). Bei einem kostenlosen Kaffee können die Passanten mit Beamten sprechen, Fragen stellen und Anliegen vorbringen. Das soll es künftig häufiger geben.

Polizei in der Augsburger Innenstadt: Pop-Up-Store an prominenter Stelle

Am Mittwoch trinken am Stand der Polizei auch Oberbürgermeisterin Eva Weber und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (beide CSU) einen Kaffee. Weber sagt, die Augsburger Polizei habe es verdient, sich an so prominenter Stelle in der Innenstadt präsentieren zu können. Erst am Wochenende bei den Augsburger Sommernächten habe sie wieder ihre große Leistungsfähigkeit bewiesen. Die Oberbürgermeisterin kontert damit indirekt auch Kritik, die städtischen Pop-Up-Stores, die eigentlich für den Einzelhandel gedacht sind, würden zu oft an Behörden vergeben. Zuletzt waren auch schon der Zoll und die Bundeswehr Pop-Up-Mieter.

