Augsburger Presseball: Bald startet die festliche Ballnacht

In wenigen Stunden wird im Augsburger Kongress am Park wieder gefeiert: Dann findet der Augsburger Presseball statt, Schwabens schönster Gala-Ball. In diesem Jahr kann ein besonderes Jubiläum begangen werden – der 50. Augsburger Presseball. 1973 fand die große Benefiz-Gala zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks der Augsburger Allgemeinen, zum ersten Mal statt. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 musste der Ball pausieren – und feiert somit in diesem Jahr seine 50. Auflage.

Gastgeberin Alexandra Holland freut sich schon sehr auf das Ereignis: „Der 50. Presseball steht für 50 Mal Gutes tun und soziales Engagement in unserer Region“, sagt die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. „Ich lade alle dazu ein, diesen ganz besonderen Geburtstag mit uns zu feiern und Teil dieser großartigen Geschichte zu werden.“

Die Gäste erwartet eine festliche Ballnacht, die anlässlich des Jubiläums mit vielen Extras aufwartet: Stylische Areas und Lounges laden zum Genießen und Verweilen ein, ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot verwöhnt die Gaumen und ein temporeiches, buntes Bühnenprogramm garantiert beste Unterhaltung. Für Stimmung sorgt unter anderem die Band „Meute“, die um Mitternacht als Stargast auftritt. Die Hamburger Techno Marching Band bringt elektronische Musik und das Konzept „Blaskapelle“ zusammen. Bekannt ist die Band unter anderem auch Zuschauern der vierten Staffel der Fernsehserie „Babylon Berlin“ – darin spielt sie gemeinsam mit Meret Becker den Song „Ein Tag wie Gold“ von Max Raabe.

Der Hauptpreis ist in diesem Jahr eine Mercedes-A-Klasse

Die Bühne im Großen Ballsaal gehört in diesem Jahr der Bigband Steinbach, die dem Publikum eine Mischung aus Konzerterlebnis und Party-Stimmung bieten wird. Daneben wird die Band Glamour Chief ihre charakteristische Mischung aus Soul, Swing, Funk, Jazz und Pop im Großen Foyer zum Besten geben. In der Ginbar unterhält Pianissimo die Gäste, im Champagnerfoyer sorgt Charlie Glass am Flügel für eine besondere Stimmung in dieser Ballnacht.

Wer sein Glück versuchen will, kann ins Casino gehen oder mit einem Loskauf, die Chance auf einen der lukrativen Hauptpreise erhalten: Unter anderem warten eine Mercedes-A-Klasse, ein Collier samt Ohrringen und ein Luxusurlaub in Griechenland auf die Gewinner.

Für den Jubiläumspresseball gibt es noch Flanierkarten an der Abendkasse. Die Kasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Dort ist nur Barzahlung möglich. Eine Flanierkarte kostet 130 Euro.