Augsburger Sängerfreunde feiern 100 Jahre im Rokokosaal

Im Rokokosaal ging es am vergangenen Samstag musikalisch zu: Die Augsburger Sängerfreunde luden zu ihrer 100-jährigen Jubiläumsfeier ein.

Wenn ein Gesangsverein 100 wird, ist das ein Grund zum Feiern. Dieser Meinung waren auch die Augsburger Sängerfreunde, ein traditionsreicher Männerchor, der seit 1924 besteht. Zu dem besonderen Anlass wurde am vergangenen Samstag zur Jubiläumsfeier in den Rokokosaal der Regierung von Schwaben eingeladen. "Mein Dank geht vor allem an jeden einzelnen meiner Sänger, die so fleißig und regelmäßig zu den Proben kommen. Ohne euer Engagement würde es nicht gehen", betonte Vorsitzender Günther Reiner. Die Sänger blicken auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück. Gegründet wurde der Verein mit nur 10 Reichsmark aus der Sängerkasse des katholischen Gesellenvereins.

Ein Fest, zwei Jubiläen: Carl-Christian Küchler ist seit 20 Jahren Chorleiter des Männerchors. Foto: Klaus Rainer Krieger

Nicht nur der Verein feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Auch der Chorleiter Carl-Christian Küchler der Augsburger Sängerfreunde ist seit 20 Jahren in seiner Position tätig. Zur Feier des Tages wurde er von seinen Vereinskameraden geehrt. Neben dem Vorsitzenden des Vereins kamen auch viele der geladenen Gäste zu Wort und gratulierten den Jubilaren. Besonders bewegend war auch die Erwähnung des Ehrenmitglieds Richard Waibl, der Sohn eines Gründungsmitglieds des Vereins. "Unser Richard ist seit 73 Jahren Mitglied im Verein und wir freuen uns, dass er nach wie vor im 2. Tenor mitsingt", sagt Günther Reiner über den 90-jährigen. Er selbst sei vor 35 Jahren durch einen Freund zum Singen gekommen und bis heute geblieben, so Reiner. "Wir sind zwar eine starke Truppe, aber wir wünschen uns auch mehr Zugänge", berichtet der Vorsitzende. Besonders während der Pandemie seien viele abgesprungen oder haben den Kontakt zum Singen verloren. Daher freue man sich sehr über jedes neue Gesicht, so heißt es.

"Wir möchten etwas zurückgeben"

Nach dem Auftakt im Rokokosaal mit einem Programm von deutschen Volksliedern bis hin zu "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley geht es für die Augsburger Sängerfreunde aber auch schon direkt weiter. Am 5. Mai veranstalten sie zusammen mit zwei weiteren Chören ein öffentliches Festkonzert im Bürgersaal Stadtbergen. Wie bei der Jubiläumsfeier am Samstag werden auch die Einnahmen im Mai einem guten Zweck gespendet. "Wir möchten etwas zurückgeben, als Zeichen der Dankbarkeit", erklärt Günther Reiner. Als Spenden-Adressaten wurden die Alzheimer Gesellschaft sowie die Kartei der Not ausgewählt. Noch kann man Karten über die Webseite www.augsburger-saengerfreunde.de bestellen.

Info:

Die Augsburger Sängerfreunde proben jeden Dienstag um 19:00 – 20:30 Uhr im Saal der Heiligsten Dreifaltigkeit, Ulmer Str. 195 in Augsburg.