Augsburg

vor 33 Min.

Augsburger Schüler sind in der TV-Show "1,2 oder 3" zu Gast

Drei Schüler der Lichtenstein-Rother-Schule in Pfersee sind am Sonntag in der Quizshow „1,2 oder 3“ im ZDF zu sehen. Es geht um einen Preis für die ganze Klasse.

Von Katharina Funkner