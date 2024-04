Augsburg

18:30 Uhr

Augsburger Stadträte geben grünes Licht für Waldfriedhof bei Wellenburg

Diese Allee führt über Felder in den Wald hinter dem Gut Wellenburg - dort sollen künftig Beisetzungen stattfinden.

Plus Die Stadt will die Nutzung eines Höhenrückens in den Westlichen Wäldern als Ruhestätte erlauben. Bis zu 15.000 Urnen könnten dort einmal Platz finden.

Von Stefan Krog

Die Planungen für einen Waldfriedhof im Fuggerwald bei Wellenburg werden nun konkret. Der Bauausschuss des Stadtrats hat jetzt grundsätzlich grünes Licht gegeben, dass auf dem im Wald gelegenen Höhenrücken zwischen Anhauser Weiher und Wellenburg ein Waldfriedhof entstehen kann. Die Stadt ist seit zehn Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Areal - ein erster Anlauf in Bergheim scheiterte unter anderem wegen der Verkehrserschließung.

Die Stadt wird nach dem Beschluss der Stadträte nun für den Wald in Wellenburg den Flächennutzungsplan entsprechend ändern. Nachdem in der Vergangenheit zehn Auto-Stellplätze im Wald geplant wurden, was politisch teils für Rumoren sorgte, geht die aktuelle Planung nur noch von vier Stellplätzen aus.

