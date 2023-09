Augsburger Stadtwerke präsentieren neue Straßenbahn – und feiern Jubiläum

Bald stehen in Augsburg die ersten Testfahrten mit der neuen Tramlink-Bahn an. Am 22. September kann man die neue Tram schon mal anschauen.

Die Augsburger Stadtwerke werden am Freitag, 22. September, das erste Exemplar der elf neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler öffentlich präsentieren. Im Betriebshof in der Baumgartnerstraße (nahe dem Rotem Tor) können Interessierte von 14 bis 18 Uhr den Zug in Augenschein nehmen. Parallel zeigen die Stadtwerke im Rahmen eines Festes auch zahlreiche historische Modelle aus der 125-jährigen Geschichte der elektrischen Straßenbahn in Augsburg.

So könnte es bald aussehen: Die Illustration zeigt eine der neuen Tramlink-Straßenbahnen in der Maximilianstraße. Foto: Stadtwerke Augsburg

"Wir freuen uns, dass wir fast alle Fahrzeugtypen vom Beginn der elektrischen Straßenbahn bis heute zeigen können, die in Augsburg gefahren sind", sagt Stadtwerke-Chef Walter Casazza. Zu dem Jubiläum hat die Straßenbahnwerkstatt der Stadtwerke einige der alten Trams auf Vordermann gebracht. "Vor 125 Jahren war die elektrische Straßenbahn in Großstädten das Fortbewegungsmittel der Zukunft – und das ist es auch heute noch", so Casazza.

Anfang war August die erste Straßenbahn des Typs Tramlink vom Werk im spanischen Valencia in Augsburg angeliefert worden. Inzwischen wurde der für den Transport in einzelne Segmente zerlegte Zug in Augsburg wieder zusammengebaut. Die 40 Meter lange Bahn hat ein Leergewicht von rund 52 Tonnen und bietet maximal etwa 230 Fahrgästen Platz. Die Bahnen vom Typ Tramlink lösen die mehr als 25 Jahre alten GT6-Niederflurwagen ab, die eine deutlich geringere Kapazität haben. Sie sind zudem für den Betrieb im Bahnhofstunnel, der kommendes Jahr für Trambahnen eröffnet wird (die Fußgängerebene soll im Oktober freigegeben werden) technisch nicht nachrüstbar.

Die neuen Augsburger Straßenbahnen haben einige technische Neuerungen

Der Tramlink hat in etwa dieselben Dimensionen wie die Typen Combino und Cityflex. Die Tramlink-Bahnen haben aber einige technische Neuerungen: Sie verfügen über eine CO₂-gesteuerte Klimaanlage, die errechnet, wie viele Fahrgäste sich gerade in der Tram befinden und die Leistung entsprechend reguliert. Die Innenbeleuchtung soll je nach Außentemperatur die Farbe wechseln und so das Wohlbefinden der Fahrgäste steigern - im Sommer ein kühleres Blau, im Winter ein wärmeres Rot. An den Türen gibt es farbige LED-Leisten. Die Trams werden erstmals in der neuen Stadtwerke-Grundfarbe Silber lackiert sein - wie schon die neuen Busse - und an der Dachkante einen Streifen in den Stadtfarben tragen.

Die erste Tramlink-Straßenbahn wird in den kommenden Wochen Testfahrten im Augsburger Schienennetz absolvieren. Anfang 2024 soll die Straßenbahn dann auch in den Fahrgastbetrieb gehen. Noch im Herbst soll ein zweite Zug in Augsburg eintreffen, die weiteren Bahnen folgen damm im Lauf des kommenden Jahres.

