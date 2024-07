Augsburger Start-up will Google Konkurrenz machen

Sich gegen einen Tech-Giganten wie Google behaupten zu wollen, ist durchaus eine Ansage. Lisa Figas und ihrem Geschäftspartner Daniel Jilg ist das klar. „Aber als Start-up muss man ein Stück weit nach den Sternen greifen“, sagt Figas. Noch seien sie in der Phase, mit ihrem Unternehmen Telemetry Deck zunächst in die profitable Zone zu kommen. Doch die Nachfrage nach ihrer Analyse-Software steige stetig und auch weltweit. Das liege an einem entscheidenden Unterschied zum großen Mitbewerber aus den USA.

