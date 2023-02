Türkei

07:30 Uhr

Augsburger Student startet nach Erdbeben eigene Hilfsinitiative

Plus Unter Hochdruck und mit privaten Spenden versorgt ein Medizinstudent aus dem Bärenkeller in der zerstörten türkischen Heimatstadt seiner Familie die Verletzten.

Von Stefanie Schoene

Den Augsburger Ali Can Gunenc hielt es nicht, er machte einen eigenen Hilfsdienst auf. Zusammen mit seinem Onkel tourt er im geliehenen Auto zwischen dem Erdbebengebiet im südöstlichsten Zipfel der Türkei und der nächsten intakten Großstadt hin und her, um Verbandsmaterial, Medikamente und Trockenkonserven zu besorgen, ins Auto zu laden und in Antakya an die Menschen zu verteilen. Er berichtet von toten, sterbenden, hilflosen, schreienden, plündernden und panischen Menschen. Der Medizinstudent, 32, der auch Rettungsassistent und Medizinischer Laborant ist, tröstet und versorgt sie, hängt sich sein Stethoskop um, damit man in den Straßen sieht, dass er für Hilfe ansprechbar ist.

