Augsburger Wahlamt gibt jetzt Vollgas bei Wahlvorbereitungen

Bei der Stadt Augsburg sind die Vorbereitungen zur Organisation der Bundestagswahl, die nun voraussichtlich bereits am 23. Februar stattfinden wird, mit Vollgas angelaufen. Normalerweise rechnen die Organisatoren im Wahlamt, das beim städtischen Bürgeramt angesiedelt ist, mit einem halben Jahr an intensiver Vorbereitungszeit. Nun steht nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung, zumal über die Weihnachtsfeiertage wenig vorangehen wird. „Auch wenn die Vorbereitungszeit erheblich verkürzt ist, wird die Stadt Augsburg eine rechtssichere Wahldurchführung gewährleisten“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Das Thema habe Priorität bei den betroffenen Ämtern.

