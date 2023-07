Augsburger Welterbestätten werden jetzt mit Info-Tafeln erklärt

Augsburgs historische Wasserwirtschaft ist seit vier Jahren Welterbe. Jetzt gibt es dazu ein einheitliches Informationssystem.

Augsburgs historische Wasserwirtschaft steht seit vier Jahren auf der Welterbe-Liste der Unesco. 2021 wurde das Infozentrum am Rathausplatz eingeweiht. Doch bislang fehlte ein einheitliches Informationssystem, mit dem sich die Besucher an den 22 im Stadtgebiet und darüber hinaus verteilten Welterbestätten informieren konnten. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen. An den Brunnen, Wasserwerken, Wasserbauwerken, Wasserläufen und Kraftwerken gibt es jetzt unterschiedlich große Tafeln mit Informationen zum jeweiligen Objekt und dessen Bedeutung. So werden unter anderem die historischen Wassertürme am Roten Tor und die Prachtbrunnen erklärt. Mit einem QR-Code, den man mit dem Handy scannen kann, gelangt man zu weiteren Informationen im Internet. Bei der Einweihung mit dabei waren (von links) OB Eva Weber (CSU), Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) und Alexandra Lotz, die neue Leiterin des Welterbe-Büros. (jöh)