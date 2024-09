Augsburger zetteln Schlägerei in Kroatien an: „War ein Überfall“

Der Tatort auf der kroatischen Insel Pag liegt fast 900 Autokilometer von Augsburg entfernt. Dort kam es an einem schönen Sommerabend vor drei Jahren zu einer wüsten Schlägerei, bei der drei junge Männer aus Tschechien teils schwere Verletzungen erlitten. Dass nun die Augsburger Justiz den Fall aburteilt, hat seinen Grund: Da die mutmaßlichen Täter aus der Region kommen, die Opfer wiederum aus Tschechien, hatten die kroatischen Behörden keinerlei Interesse an der Aufarbeitung. Sie schickten die Ermittlungsakten nach Augsburg.

Staatsanwalt Philipp Bodenmüller hat die beiden Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am zweiten Verhandlungstag vor einem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Fabian Espenschied reisten die drei tschechischen Urlauber aus der Nachbarrepublik an. Wie berichtet, hatten die beiden Angeklagten, 26 und 22 Jahre alt, in einem Ferienressort nahe einem Strandabschnitt, der als Partymeile gilt, Urlaub gemacht – wie die drei jungen tschechischen Männer. Warum es urplötzlich an jenem Abend überhaupt zu dem überfallartigen Angriff der beiden Augsburger kam, kann sich im Gerichtssaal niemand erklären. Alkohol und Drogen dürften aber eine maßgebliche Rolle gespielt haben. So können weder die von den Anwälten Ulrich Swoboda und Helmut Mörtl verteidigten Angeklagten noch die drei angereisten Zeugen wesentliche Aufklärungshilfe leisten. Alle machen Erinnerungslücken geltend.

Schlägerei am Strand: Augsburger soll Flasche geworfen haben

Relativ sicher ist, dass eine geworfene 0,7-Liter-Whiskey-Flasche „Jack Daniels“ zum Teil schwere Kopfverletzungen bei zwei der Opfer verursacht hat. Durch die Luft geschleudert hat sie vermutlich der 22-jährige Angeklagte. Über eine Dolmetscherin erzählt der 24-jährige Micha, 1,90 Meter groß, muskulöse Figur, wie er damals zusammen mit seinen beiden Kumpeln am Strand Musik gehört habe, als die beiden Angeklagten sie ansprachen und um ein Feuerzeug baten. „Dann habe ich eins an den Kopf bekommen und bin bewusstlos geworden.“ Erst im Polizeiauto habe die Erinnerung wieder eingesetzt.

Der junge Mann erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde, im Krankenhaus mit acht Klammern zusammengeflickt. Noch heute habe er Schmerzen, wenn das Wetter schlecht sei, beklagt er. Sein gleichaltriger Kumpel Daniel erinnert sich, dass die beiden Angeklagten zuerst „ganz freundlich“ gewesen seien. „Dann haben sie uns überfallen.“ Er bekam einen Faustschlag ins Gesicht, sackte bewusstlos zu Boden, wurde mit Tritten im Gesicht, am Rücken und am Bauch traktiert. Ein gebrochenes Nasenbein, eine aufgeplatzte Lippe und Prellungen waren die Urlaubssouvenirs, die er nach Hause brachte. „Die Nase ist schief geblieben“, beschreibt Daniel eine Dauerfolge. Den Dritten im Bunde, den 23-jährigen Philipp, hat es am schlimmsten erwischt.

Angeklagte aus Augsburg entschuldigen sich bei Opfern

Die Flasche, die am Kopf von Micha abprallte, traf ihn dann voll im Gesicht. Drei Knochen rund um die Augen brachen, er musste in Tschechien operiert werden, war vier Wochen arbeitsunfähig. Auch er war bewusstlos zu Boden gesackt, hat erhebliche Erinnerungslücken. Die beiden Angeklagten erkennt er wieder. Die Frage nach dem Warum beschäftigt auch ihn immer noch: „Wir wollten doch nur Urlaub machen. Es gab keinerlei Anlass zu einem Streit.“ Die beiden Angeklagten, die am ersten Prozesstag über ihre Anwälte das Geschehen im Prinzip einräumten, stehen nach den Zeugenaussagen auf, entschuldigen sich bei den Opfern.

Der 26-Jährige und sein Anwalt Ulrich Swoboda blättern zusammengerechnet 2800 Euro Bargeld auf den Zeugentisch, die Einzelsummen des Schmerzensgeldes je nach Schwere der bei den Zeugen verursachten Verletzungen. Solche Gesten werden von den Gerichten in der Regel als Täter-Opfer-Ausgleich gesehen und schlagen sich am Ende strafmildernd zu Buche. Der Prozess wird fortgesetzt.